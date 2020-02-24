المرور: شرط أساسي لنقل ملكية سيارة المتوفى للوارث

أوضح المرور السعودي، أن نقل ملكية سيارة الوالد المتوفى، إلى الوريث، جائز نظاميًا حال وجود وكيل شرعي للوارث.

وردًا على تساؤل تلقاه المرور السعودي، من مواطن قال فيه، «توفي والدي وترك سيارة مسجلة باسمه، فهل من الضروري نقل ملكيتها إلي اسمي»، أكد «المرور» ضرورة وجود الوكيل الشرعي لمراجعة إدارة المرور وتقديم كافة المستندات القضائية اللازمة لإتمام إجراءات تسجيل السيارة باسمه.

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