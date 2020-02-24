إصابة مواطن بطلق ناري في هجوم عمالة على مصنع بالخرج

كشفت مصادر لـ«عاجل» اليوم الاثنين، إصابة مواطن بطلق ناري، جراء تهجم عمالة على مصنع بطريق الخرج، بمنطقة الرياض.
وقالت المصادر إن «الجهات الأمنية بدأت التحقيق لكشف ملابسات الحادث».
وأوضحت المصادر، أن «العمالة تهجمت على المصنع في وقت متأخر، حيث تفاجأ المهاجمون بوجود عدد من الموظفين، وبادروا بإطلاق النار عليهم ولاذوا بالهرب».
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