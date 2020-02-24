بعد توجيهات ولي العهد.. رئيس الهلال الأحمر يعدد مزايا تطوير الطرق الدائرية بالرياض‎

عدَّد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، مزايا تطوير الطرق الدائرية بالرياض بناء على التوجيه الصادر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وأضاف القاسم، إن تطوير الطرق الدائرية بمدينة الرياض؛ يدعم أداء الخدمات الإنسانية التي تقدمها الهيئة والقطاعات الحكوميةكافة، ويقلص زمن الاستجابة للحالات الطارئة، ورفع مستوى منظومة النقل داخل العاصمة، مشيرًا إلى أن الازدحام المروري يشكل عائقًا كبيرًا في زمن وصول الفرق الطبية للحالات الطارئة.

ورفع القاسم شكره وتقديره لولي العهد بشأن توجيهه بتطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية بمدينة الرياض؛ كونها تحتضن أكثر من 108 مراكز إسعافية مجهزة بأحدث التقنيات والكوادر الإسعافية المدربة، موزعة بحسب الكثافة السكانية وأعداد البلاغات السنوية التي تباشرها الهيئة في الرياض.

وأشار القاسم، إلى أن التوجيهات الكريمة تعكس رغبة ولي العهد في تحسين وتعزيز جودة الحياة في مدينة بالرياض، وتطوير البيئة الاقتصادية والعمرانية والبيئية والثقافية والسياحية، ورفع مستوى تنافسيتها كوجهة مفضّلة للاستثمارات، ومركز لاستقطاب رجال الأعمال والزائرين، لتكون أحد أفضل الوجهات الرائدة بين مدن العالم .

وكان ولي العهد وجه بتطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة بالمدينة، بهدف الارتقاء بمستوى منظومة النقل فيها، عبر تفعيل الربط بين أجزائها، وتهيئتها لتكون مركزًا ومحورًا رئيسًا في تقديم خدمات النقل المستدام والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز دورها القيادي كإحدى حواضر العالم الكبرى، انطلاقًا من توجهات برامج «رؤية المملكة 2030».

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وسيشتمل برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة بمدينة الرياض، على تنفيذ وتطوير (400) كيلومتر من عناصر شبكة الطرق، عبر إضافة طرق جديدة ورفع مستوى المحاور القائمة وربطها ببعضها البعض.

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