تطورات مثيرة في قضية «خاطفة الدمام»: ضبط أجنبي كان يقيم مع المتهمة

تتواصل مستجدات قضية المتهمة بخطف الأطفال بالدمام؛ حيث ذكرت مصادر أنه تم اليوم الاثنين، القبض على شخص من جنسية غير عربية مرتبط بعلاقة مع المتهمة بالاختطاف، وكشفت معلومات وجود شخص غير سعودي كان يقيم مع المتهمة بالخطف 20 عامًا وقام بالفرار قبل القبض عليها.

وبحسب «قناة الإخبارية»، فهناك رجل من جنسية غير عربية كان يقيم مع المتهمة بالخطف، وقام بالفرار قبل القبض عليها بأيام عدة، كما يشتبه بأن الرجل كان متزوجًا من المتهمة عرفيًا، وربما تكون لديه معلومات عن الطفل المخطوف نسيم حبتور.

ويعتبر «نسيم حبتور» رابع طفل تم خطفه في الدمام، حيث فقدته أسرته في كورنيش الدمام عام 1417هـ، وأعلنت شرطة المنطقة الشرقية أنه تم إلقاء القبض على امرأة قامت باختطاف طفلين قبل 20 عامًا، بعد أن تقدمت بطلب رسمي لاستخراج هويتين وطنيتين لمواطنين اثنين ادعت أنهما لقيطان.

وادعت المرأة في طلبها أن المواطنین لقیطان، عثرت عليهما، وتولت تربیتهما والاعتناء بهما دون الإبلاغ عنهما، وقد رافق تاريخ ادعائها العثور عليهما تسجيل بلاغين في أحد المستشفیات بمدينة الدمام، كان الأول بتاريخ 14 ربیع الآخر 1417ھـ، والثاني بتاريخ 08 ربیع الآخر 1420ھـ.

وأوضح المتحدث أن الجهات المختصة قامت بتوقيف المواطنة؛ لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامیة حیال القضیة.

من جهة أخرى، قال أستاذ قانوني إن تهمة الخطف من الجرائم التي تهز كيان المجتمع وتعتبر جريمة تعزيرية وفيها المجال واسع من حيث العقوبات لولي الأمر؛ حيث يصل الأمر في بعض الحالات إلى «القتل تعزيرًا»، مؤكدًا أن جريمة الخطف تعتبر من الجرائم البشعة ويكون فيها العقاب رادعًا، بحسب تقرير نشرته قناة «الإخبارية».

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