حساب المواطن يحسم أحقية المسجلين بـ«معروف» في الدعم

أوضح برنامج حساب المواطن، مدى أحقية المسجلين في منصة «معروف» المخصصة للمتعاملين في التجارة الإلكترونية «بائعين أو مشترين»، وتلقى البرنامج استفسارًا من أحد متابعيه عبر تويتر، قال فيه، «هل تسجيلي بمنصة معروف تتعارض مع الحصول على الدعم؟».
وقال «حساب المواطن»، إن التسجيل في منصة معروف لا يؤثر على التسجيل بالبرنامج، وفي حال وجود دخل إضافي لا بد من الإفصاح عنه واختيار أيقونة «نوع ومصدر الدخل»، عبر البوابة الإلكترونية، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل، وفي حال انطبقت على المواطن شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم، ويمكنه معرفة قيمة الاستحقاق للدعم من خلال الحاسبة التقديرية.
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