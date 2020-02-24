بالفيديو والصور.. حريق في قمة شاهقة بجبال الحشر.. الدفاع المدني يتدخل

أخمدت فرق الدفاع المدني بمحافظة الداير، حريقًا اشتعل بنطاق قمة جبلية شاهقة الارتفاع بمركز جبال الحشر، وذلك بمساندة المتطوعين التابعين للدفاع المدني، دون وقوع أي إصابات.

واستطاعت فرق الدفاع المدني، السيطرة على الحريق باستخدام آليات جاهزة للوصول إلى القمة الجبلية المشار إليها، بمساندة من المتطوعين، فيما تواصل إجراءات متابعة الحالة؛ تحسبًا لعدم اشتعال النيران مرة أخرى.

وكان محافظ الداير نايف بن لبدة، قال إن الوضع مطمئن ولا يدعوا للهلع، مشيرًا إلى أن الحادث تحت المتابعة منذ لحظته الأولى، وكان بعيدًا عن المنطقة السكنية، مرجعًا سبب التأخر في إخماد الحريق إلى وقوعه في قمة جبلية شاهقة الارتفاع وشديدة الانحدار ولا يوجد طريق مهيأة لعبور السيارات رغم وجود التجهيزات.

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