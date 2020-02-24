وزير الخارجية يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة بجنيف

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمدينة جنيف اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، وذلك على هامش رئاسة وفد المملكة في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.
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