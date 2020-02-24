المرور يوضح «غرامة التطويف» حال انتهاء رخصة القيادة

كشف المرور السعودي، قيمة غرامة عدم تجديد رخصة السيارة، في وقتها، وبعد انتهاء المهلة المحددة للتجديد، وفقًا للنظام.

جاء ذلك ردًا من المرور، على سؤال مغرد عبر حسابه بموقع «تويتر»، قائلاً: «السلام عليكم كم غرامة عدم تجديد الاستمارة؟».

قال المرور السعودي، إن «عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة الـ 60 يومًا يفرض عليك غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف».

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