«أبشر»: 5 خطوات للاستعلام عن المركبات المحجوزة إلكترونيًا

كشف الحساب الرسمي لتطبيق أبشر، اليوم الاثنين، عن إمكانية المواطن الاستعلام عن المركبات المحجوزة إلكترونيًا عبر حسابه في منصة «أبشر»، وقال الحساب عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الخدمة تغطي 345 مركز حجز في مختلف مناطق المملكة.

وتمثلت الخطوات في الدخول لحساب أبشر ثم الذهاب إلى خدمات المركبات وخدمة الاستعلامات واختيار استعلام المركبات المحجوزة، وعند حجز المركبة سيتم عرض المعلومات التي تشمل اسم وموقع الحجز وتاريخ حجز المركبة.

يأتي هذا في ضوء سعي الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية وراء استمرار التعزيز للتحول الرقمي والتسهيل لتقديم الخدمات وتوفير الوقت والجهد علي المواطنين و المقيمين.

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