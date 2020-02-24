أمانة عسير تستعين بآراء الأهالي لتطوير 10 قرى تراثية

أطلقت أمانة عسير اللجنة التنسيقية لأعمال تأهيل القرى التراثية، والتي تضم كلا من إمارة وأمانة عسير، وهيئة السياحة وهيئة تطوير منطقة عسير، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وأوضح المستشار الإداري في إدارة التراث العمراني بأمانة منطقة عسير خالد الهزاع أن مشروع ورش العمل الموجه لأهالي القرى التراثية يهدف إلى أخذ آراء أهالي القرى التراثية، ومقترحاتهم لتطوير القرى، وعرض آلية تأسيس الجمعيات التعاونية، والتعريف بالمشروع وتوجيهات القيادة واهتمامها بالتراث العمراني وإعادة الموروث التراثي والخيارات المتاحة أمام الأهالي لإدارة الأعمال، والاستثمار داخل القرى، وتميز اختيارات تأسيس الجمعيات التعاونية وعرض تجربة قرية العكاس، كما تطرقت الورشة إلى عرض مرئي من فريق اللجنة التنسيقية، والمكتب الاستشاري عن تطوير القرى وحصر مرئيات ومقترحات الأهالي حول تطوير قراهم وحول طرق تأهيل وتطوير القرى. مشيراً إلى أن الورشة استهدفت 10 قرى تراثية معنية بالتطوير، وهي قرى العكاس وآل ينفع ودارمه وآل خلف والقرية، إضافة إلى قرى العرين والنجاجير والسرو وغية وآل تاجر.



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