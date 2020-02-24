السعودية اليوم / وزارة الصحة الليبية تنفي تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا



طرابلس 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق24 فبراير 2020 م واس

نفت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الليبية تسجيل أي حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد «COVID-19» في ليبيا حتى الآن.

وأكد رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بالوزارة فوزي أونيّس أن الوزارة لم تسجل أي حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في أي من المدن الليبية حتى الآن، موضحاً أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض

هو الجهة الوحيدة التابعة لوزارة الصحة المخولة بتسجيل أي حالة بعد تشخيصها والتأكد من إصابتها.

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21:37ت م

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