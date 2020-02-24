السعودية اليوم / وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعقد الاجتماع الرابع لمديري عموم فروع الوزارة



المدينة المنورة 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الاجتماع الرابع لمديري عموم فروع الوزارة في المناطق، وذلك في فرع الوزارة بالمدينة المنورة.

وتضمن الاجتماع الذي رأسه معالي مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر عددًا من المحاور، حيث ناقش التحديات التي تواجه فروع الوزارة في قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية، وبحث أفضل السبل والآليات المقترحة للتغلب عليها، كما بحث كيفية تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.

و خرج الاجتماع بعدد من التوصيات والمقترحات للتطوير والارتقاء بالأداء، وقدم الجاسر في الختام شكره لمديري الفروع على مشاركتهم الفاعلة والمثمرة، وما قدموه من مرئيات وأفكار من شأنها الإسهام في تطوير أداء الفروع وتحسين جودة خدماتها.

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن عدد من الاجتماعات الدورية لمتابعة أداء الفروع في المناطق وتطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها في رؤية المملكة.

// انتهى//

21:35ت م

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