السعودية اليوم / مكتب التعليم بالعويقيلة ينفذ برنامج "قواعد السلوك والمواظبة"



عرعر 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

نفذ مكتب التعليم بمحافظة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية اليوم برنامجاً تدريبياً بعنوان "قواعد السلوك والمواظبة وآلية التعامل مع كل مرحلة وفق الدليل الإجرائي" وذلك بمقر المكتب.

وتناول البرنامج الذي استهدف قادة ووكلاء المدارس والمرشدين الطلابيين عدداً من المحاور منها التعريف باللائحة وقواعدها، والتعريف بالمصطلحات الواردة باللائحة، وأهداف الدليل، والانضباط السلوكي، واستمارة السلوك والمواظبة، ومسؤوليات الأسرة الوقائية، والتعريف بحقوق الطالب، إضافة إلى استعراض الأساليب التربوية للتعامل مع الطلاب، ومراعاة خصائص النمو عند التطبيق، والجانب الوقائي، والتوعية بالقواعد والمسؤوليات حيالها، وتفعيل دور لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة.

// انتهى //

21:34ت م

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