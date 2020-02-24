السعودية اليوم / أمين السعودية اليوم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يلتقي وزير الدولة لشؤون الدفاع ورئيس هيئة الأركان في دولة الإمارات



أبو ظبي 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

التقى أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم، معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة الأمارات العربية المتحدة محمد بن أحمد البواردي ، ومعالي رئيس هيئة الأركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء سُبل التعاون والرؤى المشتركة وتعزيز العَلاقات بين الطرفين لتحقيق الأهداف المرجوَّة في الحرب على الإرهاب.

كما ناقش الجانبان القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والتحالف الإسلامي المتعلقة بمستجدات محاربة الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد اللواء المغيدي أهمية جهود دولة الإمارات بوصفها عضوًا في التحالف الإسلامي تتمتع بتجارب وخبرات في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.

وقد جاء اللقاء على هامش انعقاد معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب 2020، بمشاركة وحضور عددٍ من وفود الدول العربية والإسلامية والعالمية وذلك للاطلاع على أحدث الابتكارات في الأنظمة الدفاعية.

كما تأتي هذه الزيارة من منطلق حرص التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب على إقامة شــراكات استراتيجية بين الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات الدولية وتعزيز العلاقات والتعاون المستمر مع دول العالم كافة من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب والانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين.

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19:37ت م

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