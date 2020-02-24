السعودية | وزير الخارجية يلتقي المفوضة السامية لحقوق الإنسان

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:45 مساءً, 24 فبراير 2020 م المناطق - واس التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمدينة جنيف اليوم، المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، وذلك على هامش رئاسة سموه وفد المملكة في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

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