شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث المستجدات الإقليمية مع غوتيريس والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمدينة جنيف اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وذلك على هامش رئاسة سموه وفد المملكة في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان . وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين المملكة الوالأمم المتحدة، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.

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