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محافظ محايل المكلف يتفقد متطلبات أهالي سعيدة الصوالحة
لمتابعة كل ما يهم متابعات الخليج 365 والوقوف على احتياجاته
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
تفقد محافظ محايل المكلف، علي بن إبراهيم الفلقي، اليوم، مركز سعيدة الصوالحة التابع للمحافظة، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف المراكز والقرى التابعة للمحافظة؛ لمتابعة كل ما يهم متابعات الخليج 365 والوقوف على احتياجاته.
واستمع المحافظ خلال جولته التفقدية لشرح من رئيس المركز عمر بن مشبب حسان عن الخدمات المقدمة لأهالي تلك القرى من المشروعات التنموية والخدمات البلدية، واحتياجات ومتطلبات القرى من المشروعات، كما التقى أهالي المركز، مستمعًا لاحتياجاتهم الخدمية، كما زار الشرطة والزراعة ومكتب خدمات البلدية.
وأكد محافظ محايل أن الجولة جاءت بتوجيه من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير للوقوف على احتياجات المواطنين بمختلف محافظات ومدن وقرى المنطقة، وتلمس احتياجاتهم والرفع بها لإمارة المنطقة، بما يضمن توفير كل ما يحتاجونه من خدمات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.
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