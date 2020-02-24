فيديو.. الغامدي لـ” المواطن”: منتدى الرياض الإنساني سيناقش الهجرة من بلدان المنشأ

2020-02-24

متابعات الخليج 365 - هاشم القرني- الرياض

تم اليوم الإعلان عن تفاصيل منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني والذي تستضيفه العاصمة السعودية، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.



ويعد هذا المنتدى في نسخته الثانية امتدادًا للمناسبات والفعاليات الإنسانية العالمية الرامية لمواكبة أحدث التطورات ذات الصلة بالعمل الإنساني والإغاثي واستحداث تدابير عملية وفعالة تراعي الاحتياجات المتغيرة على أرض الواقع.

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وقال مدير التخطيط والتطوير في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عقيل الغامدي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن المنتدى سيعقد عبر ٨ جلسات منها ٦ جلسات رئيسية وجلستان فرعية إعلامية وتطوعية.

وأوضح الغامدي ردًا على سؤال لـ” متابعات الخليج 365” أن المنتدى سيخصص جلسة لمناقشة الهجرة من بلدان المنشأ، والتي لها العديد من الآثار السلبية عالميًا مشيرًا إلى حضور مسؤولين من منظمات أممية وباحثين متخصصين هذه الجلسة.

وأضاف بأن الجلسة الأولى ستكون رفيعة المستوى وستناقش تعزيز الربط بين العمل الإنساني والتنموي، والجلسة الثانية تناقش التحديات الإنسانية لمشاكل الهجرة من بلدان إفريقية إلى أوروبا ودول الخليج، والجلسة الثالثة تناقش حماية الأطفال والنساء والشباب في مناطق النزاعات والكوارث.

وتابع الغامدي: أن الجلسة الرابعة ستناقش الممارسات المهنية المبنية على البراهين في العمل الإنساني فيما ستناقش الجلسة الخامسة الصحة في السياق الإنساني وتركز على الأمراض المعدية.

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