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مسابقة لرسم الجداريات وتشكيل الحروف العربية بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية عن مسابقة الرسم على الجداريات وتشكيل الحروف العربية، ضمن فعالية النحت والمجسمات الجمالية لملتقى مكة الثقافي الرابع، تحت شعار «كيف نكون قدوة بلغة القرآن»، والمقامة بحديقة دقم الوبر بمكة المكرمة.

وأوضح مدير عام إدارة الخدمات الاجتماعية بالأمانة، المهندس رائد سمرقندي، أن المسابقة عامة لجميع الفنانين والفنانات والخطاطين والخطاطات، الهواة والمحترفين، مشيرا إلى أن لجنة التحكيم بالمسابقة وضعت شروطا للمشاركة تتمثل في إرسال إسكتش للرسمة التي سيتم تنفيذها، مع العلم أن مقاس كل جدار 2 م × 2م، وأن يراعى في إسكتش المشاركة تشكيل الحروف العربية.

ولفت إلى أنه سيتم استبعاد الإسكتشات التي تخالف الشروط، والتي لا تحتوي على رسم الحروف العربية، وأن الأمانة خصصت جوائز مالية قيمة للمراكز الأربعة الأولى، وتكريم باقي المشاركين بدروع وشهادات شكر.