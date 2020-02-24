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فتح باب طائرة خلال الهبوط يرعب الركاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - إسلام أباد

أصيب ركاب كانوا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية الدولية بالصدمة عندما فتح باب الطائرة لدى هبوطها أمس.

ونقلت صحيفة «دون» الإخبارية الباكستانية عن واحدة من ركاب الطائرة التي كانت متجهة من إسلام أباد إلى مدينة سكهر، قولها عبر الهاتف، إن باب الطوارئ الخاص بالطائرة انفتح لدى هبوطها في المطار.

وقالت «لقد حدث كل ذلك لدى هبوط الطائرة على المدرج. وعندما فتح الباب، بدأ جميع الركاب في الصراخ، بينما بدأ بعضهم يلتقط مقاطع فيديو للحدث عبر الهواتف المحمولة، حيث بدا الأمر غير خطير بالنسبة لهم». وأوضحت أن أحدا لم يقم بلمس الباب أو محاولة فتحه، مضيفة «حمدا لله أن ذلك لم يحدث في الجو».