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وفاة 10 مصريين في حادث شرق القاهرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - القاهرة لقي 10 مواطنين مصريين حتفهم وأصيب خمسة آخرين أمس في حادث مروري بمدخل طريق المطار في مدينة الشروق بشرق القاهرة. وذكر التلفزيون المصري على موقعه الالكتروني أن سلطات أمن محافظة القاهرة تلقت إخطارا بوجود حادث تصادم بين حافلة لنقل الركاب وأخرى نقل كبيرة بمدخل طريق المطار بالشروق. وأشار إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث، ونقل 8 جثث لمستشفى القاهرة الجديدة.



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