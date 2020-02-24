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دورة تستعرض تطبيقات عملية على آلية الاستغلال بالتسول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

نظمت هيئة حقوق الإنسان ممثلة في لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أمس في الرياض، دورة تدريبية حول (تطبيقات عملية على آلية الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص) وتستمر يومين.

وناقشت الدورة التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مفهوم الاتجار بالأشخاص حسب اتفاقية الأمم المتحدة وبروتوكول باليرمو والنظام الوطني، وآلية الإحالة الوطنية ومراحلها ودور الجهات المتداخلة في تنفيذها، وكذلك إجراءات الحماية والمساعدة وفقا للبروتوكول والنظام الوطني والتوجيهات الموصى بها في مجال مساعدة وحماية الضحايا.

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واستعرضت تطبيقات عملية على آلية الإحالة الوطنية لحالات دراسية لعاملات المنازل، والاستغلال بالتسول، وعاملات الاستغلال الجنسي، والاستغلال بالعمل.

وتأتي الدورة امتدادا لجهود المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز الوعي بمخاطر هذه الجرائم، والتي استحدثت آلية تكون بمثابة وثيقة مرجعية وطنية تحدد أسس التعامل مع حالات الاتجار بالأشخاص، ويكون لها دور مهم في تحديد كيفية تعامل الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون وغيرها من الجهات ذات العلاقة مع قضايا الاتجار بالأشخاص.

يذكر أن هيئة حقوق الإنسان ستنظم هذه الدورة خلال فبراير ومارس وأبريل في كل من الرياض، وجدة، والدمام، ومكة المكرمة، والقصيم.