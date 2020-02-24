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إصابة مواطن في الكويت بـ«كورونا الجديد» والصحة: حالته مستقرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أصيب سعودي يوجد حاليا في الكويت بفيروس كورونا الجديد بعد عودته من إيران، أوضحت وزارة الصحة أنها تواصل التنسيق مع وزارة الصحة الكويتية لعلاجه، إضافة إلى بقائه في الكويت لحين شفائه، ومتابعة حالته وفقا للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

من جهتها أكدت سفارة المملكة لدى الكويت أن حالة المواطن مستقرة، ولا يوجد هناك أي خطورة عليه، مشيرة إلى أنها مستمرة في متابعة حالته، مبينة أنه فور علمها بحالة المواطن أجرت اتصالاتها مع الجهات المختصة في الكويت للاطمئنان على حالته، مشددة على المواطنين بضرورة اتباع التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة الكويتية والالتزام بإجراءاتها، والاتصال عند وجود حالة طارئة -على هاتف الطوارئ الخاص بالسفارة (0096551121069).

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت عن إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس كورونا الجديد بعد عودتهم من إيران، ومن ضمنهم مواطن سعودي، مبينة أنهم تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية، وأن حالتهم الصحية طبيعية حتى الآن.

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