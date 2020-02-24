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مبادرات لتطبيق جودة التعليم بجامعة الإمام عبدالرحمن

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مبادرات لتطبيق جودة التعليم بجامعة الإمام عبدالرحمن
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الدمام

استعرض المراجعون الخارجيون من وكالة وزارة التعليم للتعليم الجامعي وهيئة الاعتماد الأكاديمي أمس، التقرير الختامي لنظام ضبط جودة عمليات التعليم والتعلم «قصد»، الذي تطبقه عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في جميع أعمالها الأكاديمية، بحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش، ومشرف عام عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي الدكتور أحمد الكويتي، ومنسوبي الجامعة.

وأوضح الدكتور الربيش أن لدى الجامعة 8 مبادرات أكاديمية طبقت على مجموعة من الكليات.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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