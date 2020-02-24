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دعوة مقبولي وظائف أطباء أسنان جامعة الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الطائف

أعلنت جامعة الطائف أمس موعد إجراء الاختبارات التحريرية للمقبولين مبدئيا من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية «أطباء أسنان»، التي بدأ التقدم لها 11 ربيع الثاني، وذلك السبت المقبل.

وأوضحت أن الاختبار سيعقد في الرابعة والنصف عصرا؛ وسيجري اختبار الرجال في مبنى رقم (24) في الحوية (شطر الطلاب)؛ أما بالنسبة للنساء فسيعقد الاختبار في مبنى رقم (4) بشطر الطالبات.

ودعت الجامعة جميع المتقدمين والمتقدمات الذين وردت أرقامهم ضمن المقبولين مبدئيا في موقعها الالكتروني إلى الحضور إلى الجامعة في الزمان والمكان المحددين للاختبار