شكرا لقرائتكم خبر

120 إرهابيا قتلوا في النيجر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - نيامي

قتل 120 إرهابيا بمنطقة تيلابيري في النيجر في إطار مكافحة التمرد المسلح الذي يهدد دول الساحل الخمس غرب إفريقيا.

وأفادت وزارة الدفاع النيجيرية في بيان لها أمس، بأن العملية العسكرية المشتركة مع القوات الفرنسية أدت إلى مصادرة سيارات ومعدات لصنع العبوات المتفجرة.

وتكافح النيجر منذ 2015م ضد موجة هجمات مسلحة قرب الحدود مع مالي وبوركينا فاسو غربا، مما فاقم الأوضاع في تيلابيري ومناطق تاهوا، حيث نزح نحو 78 ألف شخص.