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إغلاق 80 منشأة صحية وتجارية مخالفة بالجبيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الجبيل

أسفرت الجولات التفتيشية الميدانية التي نفذتها بلدية محافظة الجبيل خلال الأيام الماضية، عن إغلاق 80 منشأة صحية وتجارية، وتحرير 150 مخالفة صحية، وإنذار 250 محلا، إضافة إلى مصادرة 512 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و266 لترا من السوائل المنتهية الصلاحية أو في ظروف تخزين سيئة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف الدويش، أن الجولات التفتيشية شملت 480 منشأة غذائية من أجل إحكام الرقابة الصحية والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية وسلامة المواد الغذائية المتداولة وحفاظا على السلامة والصحة العامة، مشيرا إلى أنه تم فرض غرامات مالية على المخالفين.

المخالفات المرصودة: