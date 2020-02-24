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5 لقاءات في الجولة الـ26 للأولى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تشهد الجولة الـ26 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم اليوم 5 لقاءات، حيث يستضيف الخليج صاحب المركز الـ15 برصيد 27 نقطة، ضيفه جدة صاحب المركز التاسع بـ37 نقطة.

وعلى ملعبه بحفر الباطن، يستضيف الباطن الرابع بـ47 نقطة، الثقبة الثامن برصيد 38 نقطة، ويلتقي فريق التقدم صاحب المركز الـ17 برصيد 22 نقطة مع ضيفه المجزل صاحب المركز الـ19 برصيد 19 نقطة على ملعب نادي النجمة بعنيزة، ويستضيف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، مباراة النجوم الأخير برصيد 19 نقطة، مع ضيفه الطائي الـ12 بـ 32 نقطة .

ويستضيف حطين الـ16 برصيد 23 نقطة، نظيره أحد صاحب المركز الثاني بـ47 نقطة على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان.