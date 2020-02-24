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الآسيوي يؤجل اجتماعاته خوفا من كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الرياض

أجل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اجتماع المكتب التنفيذي الذي كان من المقرر إقامته 14 مارس المقبل، وذلك نتيجة لتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، والذي يضرب العديد من الدول الآسيوية.ويشمل الإلغاء أيضا اجتماعات اللجان المقررة بماليزيا في الفترة المقبلة، والتي تم تحديد موعد عقدها بمقر الاتحاد.

وأكد مصدر داخل الاتحاد الآسيوي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن القرارات الحكومية التي اتخذتها العديد من الدول شملت حرصا على تقنين وتشديد إجراءات حالات السفر بين الدول الآسيوية، وهو ما يعني صعوبة وصول العديد من أعضاء المكتب التنفيذي إلى البحرين.

وأضاف المصدر «كان إجراء لابد منه، فمن الصعب حاليا أن يتم التنقل بسهولة بين الدول الآسيوية، ولدينا الكثير من الأعضاء بمختلف الإدارات والسكرتارية والمناصب التنفيذية كانوا مستهدفين بالحضور، لكن إجراءات سفرهم لن تكون سهلة أبدا، ولهذا تم تأجيل الاجتماع، والهدف الرئيسي لكل ذلك هو الحفاظ على صحة الجميع وعدم تعرضهم لأي أذى صحي يهدد سلامتهم وكذلك التناغم مع القرارات الحكومية لتلك الدول».