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الخضراوي وأبو شليبي بالمجموعتين A و C

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أوقعت قرعة منافسات الفردي بالتصفيات الآسيوية لكرة الطاولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو التي تبدأ اليوم في الأردن، لاعب المنتخب السعودي علي الخضراوي المصنف الأول في التصفيات، ضمن المجوعة A إلى جانب لاعبي المنتخبين البحريني محمد صالح، والكويتي إبراهيم الحسن.

وجاء لاعب المنتخب السعودي الآخر عبدالعزيز أبو شليبي المصنف الثالث في المجموعة C إلى جانب الإماراتي عبدالله البلوشي واليمني إبراهيم جبران والسوري عبيدة ظاظا.

وتشهد التصفيات مشاركة 31 لاعبا ولاعبة يمثلون 12 دولة، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى 5 مجموعات، واللاعبات إلى 3 مجموعات.