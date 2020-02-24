الشورى يطالب بإيقاف الغرامات الضريبية المسجلة بحق بائعي العقار الأفراد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للزكاة والدخل بإيقاف الغرامات الضريبية المسجلة بحق بائعي العقار من الأفراد، بمن فيهم من صدرت بحقهم غرامات التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، إلى حين تطبيق النظام الآلي لتحصيل الضريبة، وذلك في قرار اتخذه أمس بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1439 / 1440.
ودعا المجلس في قراره الهيئة لإيجاد تطبيقات آلية لعقود المقاولات يمكن من خلالها رصد هذه العقود وإصدار إقراراتها الضريبية ووضع جدول زمني لإلزام منافذ البيع بتطبيق الأتمتة لأنظمتها المحاسبية والمالية، والدراسة مع الجهات ذات العلاقة إثر توقيع اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي على حجم تدفق الاستثمارات إلى المملكة ومدى استفادة المستثمرين السعوديين من هذه الاتفاقيات.
مطالبات المجلس
ان الأمن المائي في المملكة
1 الهيئة العامة للإحصاء
- قياس ونش ر القدرات التقنية في المملكة باستخدام مؤشرات الاقتصاد الرقمي المعتمدة من قبل مجموعة العشرين
- تطوير الآليات نحو توفير البيانات الضخمة في إنتاج الإحصاءات المتوفرة في قياس برامج تحقيق رؤية 2030
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار المؤشرات المرتبطة بجميع أهداف رؤية المملكة 2030
- العمل على إصدار مؤشرات للقطاعات المختلفة في الاقتصاد الوطني
- العمل مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لرفع تقرير ربع سنوي عن مستوى النشاط الاقتصادي في ظل المبادرات والبرامج المختلفة
- اعتماد العنوان الوطني (البريد السعودي) في ترقيم الوحدات العقارية (مساكن ومنشآت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة)
2 مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
- التعاون مع وزارة التعليم للعمل على تطوير منظومة البحث والتطوير والابتكار لتطوير التعليم بمستوياته المختلفة
- التنسيق مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية لمنع الازدواجية في مجال توثيق وحماية الملكية الفكرية
- السعي لتشكيل لجنة إشرافية عليا لحوكمة البحث والتطوير والابتكار في المملكة تكون بمثابة تمثيل وزاري من الجهات المعنية
- تحديد معايير واضحة لقياس مدى تحقق أهداف المدينة وتحديد الآليات اللازمة لقياسها
- قياس مساهمة كل مشروع من مشروعات المدينة في تحقيق تلك المعايير
- مراجعة المعايير بشكل دوري للتأكد من مواءمتها للتطورات العالمية وبما يخدم رؤية المملكة 2030
- التوسع في دعم مبادراتها وبرامجها المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة
- إيلاء تقنيات المياه مزيدا من الاهتمام لضم
3 الهيئة العامة للمساحة
- متابعة ما ينشر في المواقع الالكترونية والمجلات والنشرات المتخصصة، والتأكد من صحة ما يرد فيها عن المملكة في مجال المساحة والحدود
- تشجيع أعمال البحوث العلمية في المجالات البحرية والملاحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة
- التواصل مع الجهات والأفراد والجامعات والمهتمين للقيام بتلك البحوث تحت إشراف الهيئة
- إصدار «أطلس السعودية»، على أن يكون بمتناول المواطنين للاستفادة منه في أوجه التنمية المتعددة
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