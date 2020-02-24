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الفيصل يطلع على خطط فرع وزارة الاقتصاد بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة أمس، مدير فرع وزارة الاقتصاد والتخطيط بمنطقة مكة المكرمة، الدكتورة مشاعل العتيبي.

واستمع إلى شرح عن خطط فرع الوزارة بالمنطقة الداعمة للمبادرات المختلفة، وتوحيد الجهود للوصول إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.