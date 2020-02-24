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وزير الداخلية يطمئن على صحة مدير إدارة الدوريات الأمنية بالمدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

زار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود أمس، مدير إدارة الدوريات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة العقيد عبدالله الغامدي، للاطمئنان على صحته بعد تعرضه للإصابة بطلقة نارية أثناء تأدية مهامه الأمنية في متابعة القبض على أحد الجناة المطلوبين للجهات الأمنية في حي طيبة بالمدينة المنورة يوم الجمعة الماضي.

وأشاد وزير الداخلية بما قام به العقيد الغامدي وزملاؤه في التصدي للجناة، مثمنا شجاعتهم في مواجهة المخاطر، ومؤكدا أن ما يقوم به رجال الأمن في تأدية مهماتهم والوفاء بواجباتهم ومواجهة الجريمة يأتي في سياق الجهود المتواصلة لتأكيد الأمن والأمان اللذين ينعم بهما المواطن والمقيم على أرض المملكة.

رافق الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف خلال الزيارة، مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي وعدد من المسؤولين.