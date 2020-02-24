فيلم سعودي ينقل حضارات الجزيرة العربية إلى صالات السينما العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
بهدف تقديم محتوى خالد وممتد للأجيال القادمة، وقعت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان «مسك الخيرية» خلال مهرجان برلين للأفلام السينمائية في نسخته السبعين، اتفاقية مع شركتي تي جوي اليابانيتين، وشركة فوكس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتوزيع فيلم الرسوم المتحركة السينمائي «الرحلة» عبر أذرعها وفروعها المنتشرة حول العالم.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج، الدكتور عصام بخاري، إن فيلم الرحلة مثال حي على قدرة المواهب السعودية للتعاون مع الشركاء العالميين، على إنتاج محتوى إبداعي محلي على أعلى مستوى، وتصدير الإبداع السعودي إلى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن «الرحلة» يعد خطوة مهمة في مسيرة شركة مانجا للإنتاج، التي تسعى للريادة العالمية في صناعة المحتوى الإبداعي الهادف، والمساهمة في بناء منظومة صناعة المحتوى السعودية والعربية، وقبل ذلك إلهام أبطال المستقبل من الأجيال القادمة.
وأوضح عضو مجلس إدارة شركة توئي أنيمشن شنجي شيميزو أن التعاون في إنتاج فيلم أنيميشن عن تاريخ شبه الجزيرة العربية شرف ومسؤولية كبيرة، والتي تنعم بثقافات وأنماط حياة وعادات مختلفة، موضحا أن العمل يأتي بتعاون بين رسامي الأنيميشن اليابانيين المحترفين، والمواهب الشابة من الرسامين السعوديين، وهو تبادل ثقافي تفخر به الشركة
يذكر أن مانجا للإنتاج تعرض حاليا أول مسلسلاتها (أساطير في قادم الزمان) منذ يناير الماضي، وذلك كل جمعة على قناة إم بي سي1 ومنصة شاهد. وحصل المسلسل على نحو 12 مليون مشاهدة، وحقق نحو 50 مليون وصول على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الحلقتين الأولى والثانية.
الأهداف
- تمكين المواهب السعودية
- الاستثمار في قدراتهم
- تدريب المواهب السعودية في استوديوهات توئي أنيميشن
- استقطاب عدد منهم للعمل في مشاريعها
فيلم «الرحلة»
- يعد أول عمل سعودي يعرض بتقنية 4DX في صالات السينما خلال مهرجان كان السينمائي للأفلام في مايو المقبل
- حكاية ملحمية وفانتازيا تاريخية تعرض الحضارات القديمة في الجزيرة العربية والشرق الأوسط بقالب جذاب وجودة عالية
- أحد ثمار التعاون المشترك بين شركة مانجا وشركة توئي أنيميشن اليابانية
- إخراج «شيزونو كوبون» الذي سبق له إخراج أفلام المحقق كونان وجودزيلا
- جرى العمل على الفيلم في كل من الرياض وطوكيو بفريق إنتاج ضم نحو 300 شخص
- التوزيع في اليابان سيكون بواسطة شركة توئي أنيميشن، كما سيعرض في صالات سينما تي - جوي
- يعد الأول من نوعه، كونه يقدم قصة عن الشرق الأوسط باستخدام أسلوب الأنيميشن الياباني، وهي تجربة جديدة لم يرها الجمهور من قبل
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