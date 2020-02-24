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إحباط تهريب 1.6 مليون قرص أمفيتامين مخدر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

تمكن رجال مكافحة المخدرات من إحباط محاولة تهريب 1.6 مليون قرص أمفيتامين مخدر.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي أنه وفي إطار المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات والخلايا التي تمتهن تهريب المواد المخدرة وترويجها بالمملكة، تم إحباط محاولة تهريب 1.608.000 قرص من الأمفيتامين المخدر مخبأة بطريقة احترافية بداخل عبوات بودرة غراء، حيث تم ضبطها والقبض على مهربيها، وهم خمسة متهمين بينهم مواطن، ومتهمان من الجنسية السورية، وآخران من القبائل النازحة، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد النقيب النجيدي حرص المديرية العامة لمكافحة المخدرات على متابعة جميع الأنشطة الإجرامية التي تهدف إلى استهداف المملكة بالمخدرات، وتعقب المتورطين فيها لإحباط محاولاتهم وتنفيذ الأنظمة بحقهم.