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إزالة تعديات في الأجواد وثول بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

أزالت بلدية بريمان الفرعية في محافظة جدة إحداثيات مخالفة على مواقع مختلفة داخل نطاقها تقدر مساحتها بـ 13.000م2، ضمن الحملات المستمرة لرصد وإزالة التعديات على الأراضي الحكومية.

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وأوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية المهندس أحمد الزهراني أن فرق الرقابة الميدانية أزالت 5 من الأحواش المخالفة بحي الأجواد الشعبي تقدر مساحتها بـ13000م2، بمساندة الجهات الأمنية، مؤكدا حرص البلدية على التعامل الفوري والسريع مع أي شكل من أشكال التعدي على ممتلكات الدولة.

كما أزالت بلدية ثول الفرعية التابعة لأمانة جدة بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري بشرطة المحافظة تعديات على أراض حكومية ضمن النطاق بمساحة تقدر بـ139.000م2.

وأوضح رئيس بلدية ثول الفرعية المهندس سامي العمري أن فرق الرقابة الميدانية بالبلدية قامت بإزالة كامل الإحداثيات والمكونة من أسلاك شائكة وعقوم ترابية وحظائر، ورفعها من الموقع، مؤكدا أن البلدية ستواصل أعمالها الرقابية لمنع التعديات على الأراضي الحكومية والممتلكات العامة داخل النطاق العمراني، وإزالة أي مخالفات أو تجاوزات على أراضي الدولة دون وجه حق.