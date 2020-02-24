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بعد 35 عاما على إنشائها تغيير موقع نقطة فرز الشميسي والانتقال قبل رمضان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة

بعد مضي نحو 35 عاما على إنشاء نقطة الشميسي بطريق جدة ـ مكة السريع، سيتم نقلها إلى مركز الضبط الأمني الجديد الذي أعلنت عن إنشائه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أخيرا.

وبحسب معلومات لـ»مكة» فإن نقطة الضبط الأمني الكائنة حاليا تحت جسر الشميسي سيتم إرجاعها نحو كيلومتر باتجاه جدة، في الموقع المقرر إنشاء مركز الضبط الأمني الجديد فيه، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع أكثر من 15%، ومن المتوقع تشغيله والاستفادة منه قبل شهر رمضان المقبل.

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ويهدف المشروع الجديد إلى تحسين المشهد البصري لنقاط الفرز، وانعكاس ذلك على الانطباع الأول للحجاج والمعتمرين، إضافة إلى التيسير على القادمين لمكة المكرمة خلال موسمي الحج والعمرة، وذلك بتقليص فترة انتظار القاصدين في أوقات الذروة، وخدمة لأهالي وزوار مكة. كما تشمل الأعمال زيادة عدد المسارات المخصصة لحركة المركبات، وتوفير التقنيات الحديثة في التفتيش والفرز، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد وزيادة الكفاءة، كما يحوي عددا من المرافق الخدمية للجهات الحكومية ذات العلاقة.

في المقابل ساهمت نقطة الشميسي منذ 35 عاما في تنظيم الحركة المرورية من خلال إجراءات الفرز بالنسبة للمعتمرين والحجاج، وكان لها الفضل في تقليل الازدحام في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة بالمواسم. وشهدت نقطة تفتيش الشميسي خلال العقود الماضية عددا من التحسينات سواء في البنية التحتية للنقطة أو في زيادة المسارات لتسهيل حركة السير وتقليل مدة الانتظار لضيوف الرحمن.

مركز الضبط الأمني بالشميسي (الحالي)

يقع على طريق جدة ـ مكة السريع

35عاما على إنشائه

8 مسارات لتنظيم وفرز المركبات

يحوي مباني للجهات الحكومية

يقع على طريق جدة ـ مكة السريع

يبعد نحو كيلومتر عن نقطة الشميسي الحالية

16 مسارا