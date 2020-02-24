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أصيب أكثر من 30 شخصاً، اليوم (الاثنين)، عندما اندفعت سيارة وسط استعراض بمهرجان في بلدة فولكمارسن بولاية هيسه في ألمانيا.
وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن ثلث المصابين إصاباتهم خطيرة، وفقاً لـ"رويترز".
من جهتها، أفادت الشرطة على "تويتر" بأن جميع العروض في ولاية هيسه بغرب البلاد، حيث تقع فولكمارسن، ألغيت كإجراء احترازي.
ألمانيا
ثلثهم إصاباتهم خطيرة.. سيارة تدهس 30 شخصاً خلال مهرجان بألمانياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-24
أصيب أكثر من 30 شخصاً، اليوم (الاثنين)، عندما اندفعت سيارة وسط استعراض بمهرجان في بلدة فولكمارسن بولاية هيسه في ألمانيا.
وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن ثلث المصابين إصاباتهم خطيرة، وفقاً لـ"رويترز".
من جهتها، أفادت الشرطة على "تويتر" بأن جميع العروض في ولاية هيسه بغرب البلاد، حيث تقع فولكمارسن، ألغيت كإجراء احترازي.
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
08:22 PM
السلطات ألغت العروض كإجراء احترازي
أصيب أكثر من 30 شخصاً، اليوم (الاثنين)، عندما اندفعت سيارة وسط استعراض بمهرجان في بلدة فولكمارسن بولاية هيسه في ألمانيا.
وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن ثلث المصابين إصاباتهم خطيرة، وفقاً لـ"رويترز".
من جهتها، أفادت الشرطة على "تويتر" بأن جميع العروض في ولاية هيسه بغرب البلاد، حيث تقع فولكمارسن، ألغيت كإجراء احترازي.
، ثلثهم إصاباتهم خطيرة.. سيارة تدهس 30 شخصاً خلال مهرجان بألمانيا ،
المصدر : الخليج 365
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