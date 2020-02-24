محمد بن مسعود - الدمام - في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر قررت الإمارات منع سفر مواطنيها إلى إيران وتايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان اليوم: "إنه في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الجديد كورونا في عدد من الدول، وحرصاً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة وصحة المواطنين تقرر منع سفر مواطني الدولة لكل من جمهورية إيران ومملكة تايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر. الإمارات فيروس كورونا الجديد الإمارات تمنع مواطنيها من السفر لإيران وتايلاند بسبب فيروس "كورونا" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-24 قررت الإمارات منع سفر مواطنيها إلى إيران وتايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر. Advertisements وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان اليوم: "إنه في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الجديد كورونا في عدد من الدول، وحرصاً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة وصحة المواطنين تقرر منع سفر مواطني الدولة لكل من جمهورية إيران ومملكة تايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر. 24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441 07:54 PM في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر قررت الإمارات منع سفر مواطنيها إلى إيران وتايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان اليوم: "إنه في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الجديد كورونا في عدد من الدول، وحرصاً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة وصحة المواطنين تقرر منع سفر مواطني الدولة لكل من جمهورية إيران ومملكة تايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر. ، الإمارات تمنع مواطنيها من السفر لإيران وتايلاند بسبب فيروس "كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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