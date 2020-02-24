، السنغال وليبيا يكملان عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - حقق منتخب السنغال فوزاً بثلاثية دون رد على نظيره الليبي مساء اليوم الاثنين، ليتأهلا سوياً إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً.
وسجل أهداف السنغال كل من عبدالله نداي وبابي سار (هدفين) في الدقائق 75 و88 و90+1 من زمن وأحداث المباراة.
وارتفع رصيد السنغال إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بفارق نقطة واحدة عن ليبيا، وتأهلا معاً إلى دور الثمانية.
وفي المجموعة ذاتها حقق منتخب الإمارات فوزاً بهدفين دون رد على نظيره السوداني، لكنه لم يكن كافياً للتأهل إلى الدور ربع النهائي.
وجاء هدفا منتخب الإمارات عن طريق اللاعب علي أحمد وحارب المازمي في الدقيقتين 33 و90+3 من زمن وأحداث المباراة.
الفوز رفع رصيد الإمارات إلى 4 نقاط في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما حل منتخب السودان رابعاً بدون رصيد.كأس العرب السنغال ليبيا
السنغال وليبيا يكملان عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العرب لمنتخبات الشبابصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-24
حقق منتخب السنغال فوزاً بثلاثية دون رد على نظيره الليبي مساء اليوم الاثنين، ليتأهلا سوياً إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً.
وسجل أهداف السنغال كل من عبدالله نداي وبابي سار (هدفين) في الدقائق 75 و88 و90+1 من زمن وأحداث المباراة.
وارتفع رصيد السنغال إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بفارق نقطة واحدة عن ليبيا، وتأهلا معاً إلى دور الثمانية.
وفي المجموعة ذاتها حقق منتخب الإمارات فوزاً بهدفين دون رد على نظيره السوداني، لكنه لم يكن كافياً للتأهل إلى الدور ربع النهائي.
وجاء هدفا منتخب الإمارات عن طريق اللاعب علي أحمد وحارب المازمي في الدقيقتين 33 و90+3 من زمن وأحداث المباراة.
الفوز رفع رصيد الإمارات إلى 4 نقاط في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما حل منتخب السودان رابعاً بدون رصيد.
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
08:05 PM
حقق منتخب السنغال فوزاً بثلاثية دون رد على نظيره الليبي مساء اليوم الاثنين، ليتأهلا سوياً إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً.
وسجل أهداف السنغال كل من عبدالله نداي وبابي سار (هدفين) في الدقائق 75 و88 و90+1 من زمن وأحداث المباراة.
وارتفع رصيد السنغال إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بفارق نقطة واحدة عن ليبيا، وتأهلا معاً إلى دور الثمانية.
وفي المجموعة ذاتها حقق منتخب الإمارات فوزاً بهدفين دون رد على نظيره السوداني، لكنه لم يكن كافياً للتأهل إلى الدور ربع النهائي.
وجاء هدفا منتخب الإمارات عن طريق اللاعب علي أحمد وحارب المازمي في الدقيقتين 33 و90+3 من زمن وأحداث المباراة.
الفوز رفع رصيد الإمارات إلى 4 نقاط في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما حل منتخب السودان رابعاً بدون رصيد.
، السنغال وليبيا يكملان عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر السنغال وليبيا يكملان عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.