، "الفيصل" يستقبل سفيرة الرياضة الفرنسية وعضو البرلمان الألماني ،

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل السيد نيكولاس لوبيل عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الألماني والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين في الجوانب الرياضية.

كما استقبل سفيرة الرياضة بوزارة الخارجية الفرنسية لورانس فيشر وسفير فرنسا لدى المملكة العربية السعودية السيد فرانسوا غويات والوفد المرافق لهما، حيث تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك بين البلدين في الجوانب الرياضية وبحث إمكانية تطويرها.

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نيكولاس لوبيل سفيرة الرياضة بوزارة الخارجية الفرنسية