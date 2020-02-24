، الأخضر الشاب يودع كأس العرب من دور المجموعات ،

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تأهل منتخبا مصر والجزائر عن المجموعة الثالثة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، بعد فوزهما على فلسطين والسعودية تواليا، اليوم الاثنين.
وحقق منتخب مصر فوزًا بنتيجة 4-2 على نظيره الفلسطيني، في ختام مباريات المجموعة الثالثة.
وسجل رباعية منتخب مصر كل من عبدالغني عبدالغني وإبراهيم محمد وأسامة عبدالهادي وعبدالرحمن الشعري في الدقائق 1 و13 و29 و50، بينما جاءت ثنائية فلسطين بواسطة أنس عودة ومحمد نزال في الدقيقتين 9 و59.
الفوز رفع رصيد مصر إلى 7 نقاط من فوزين وتعادل في صدارة المجموعة الأولى، بينما يحتل منتخب فلسطين المركز الرابع بدون رصيد بعد الخسارة في 3 مباريات.
وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، حقق منتخب الجزائر فوزًا غاليًا وقاتلاً بنتيجة 2-1 على نظيره السعودي، ليقتنص بطاقة العبور إلى ربع النهائي، مع شقيقه المصري.
وتقدم المنتخب الجزائري بواسطة اللاعب مروان زروقي في الدقيقة 70، وأدرك أيمن أحمد التعادل لمنتخب بلاده بعد 4 دقائق فقط، وعادل الجزائر للتقدم في الدقيقة 81 عن طريق شمس الدين بكوش.
وارتفع رصيد منتخب الجزائر إلى 6 نقاط من فوزين وخسارة، بينما يحل منتخب السعودية بـ4 نقاط في المركز الثالث.
الأخضر الشاب كأس العرب
الأخضر الشاب يودع كأس العرب من دور المجموعاتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-24
تأهل منتخبا مصر والجزائر عن المجموعة الثالثة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، بعد فوزهما على فلسطين والسعودية تواليا، اليوم الاثنين.
وحقق منتخب مصر فوزًا بنتيجة 4-2 على نظيره الفلسطيني، في ختام مباريات المجموعة الثالثة.
وسجل رباعية منتخب مصر كل من عبدالغني عبدالغني وإبراهيم محمد وأسامة عبدالهادي وعبدالرحمن الشعري في الدقائق 1 و13 و29 و50، بينما جاءت ثنائية فلسطين بواسطة أنس عودة ومحمد نزال في الدقيقتين 9 و59.
الفوز رفع رصيد مصر إلى 7 نقاط من فوزين وتعادل في صدارة المجموعة الأولى، بينما يحتل منتخب فلسطين المركز الرابع بدون رصيد بعد الخسارة في 3 مباريات.
وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، حقق منتخب الجزائر فوزًا غاليًا وقاتلاً بنتيجة 2-1 على نظيره السعودي، ليقتنص بطاقة العبور إلى ربع النهائي، مع شقيقه المصري.
وتقدم المنتخب الجزائري بواسطة اللاعب مروان زروقي في الدقيقة 70، وأدرك أيمن أحمد التعادل لمنتخب بلاده بعد 4 دقائق فقط، وعادل الجزائر للتقدم في الدقيقة 81 عن طريق شمس الدين بكوش.
وارتفع رصيد منتخب الجزائر إلى 6 نقاط من فوزين وخسارة، بينما يحل منتخب السعودية بـ4 نقاط في المركز الثالث.
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
07:45 PM
مصر والجزائر يتأهلان لربع نهائي
تأهل منتخبا مصر والجزائر عن المجموعة الثالثة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، بعد فوزهما على فلسطين والسعودية تواليا، اليوم الاثنين.
وحقق منتخب مصر فوزًا بنتيجة 4-2 على نظيره الفلسطيني، في ختام مباريات المجموعة الثالثة.
وسجل رباعية منتخب مصر كل من عبدالغني عبدالغني وإبراهيم محمد وأسامة عبدالهادي وعبدالرحمن الشعري في الدقائق 1 و13 و29 و50، بينما جاءت ثنائية فلسطين بواسطة أنس عودة ومحمد نزال في الدقيقتين 9 و59.
الفوز رفع رصيد مصر إلى 7 نقاط من فوزين وتعادل في صدارة المجموعة الأولى، بينما يحتل منتخب فلسطين المركز الرابع بدون رصيد بعد الخسارة في 3 مباريات.
وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، حقق منتخب الجزائر فوزًا غاليًا وقاتلاً بنتيجة 2-1 على نظيره السعودي، ليقتنص بطاقة العبور إلى ربع النهائي، مع شقيقه المصري.
وتقدم المنتخب الجزائري بواسطة اللاعب مروان زروقي في الدقيقة 70، وأدرك أيمن أحمد التعادل لمنتخب بلاده بعد 4 دقائق فقط، وعادل الجزائر للتقدم في الدقيقة 81 عن طريق شمس الدين بكوش.
وارتفع رصيد منتخب الجزائر إلى 6 نقاط من فوزين وخسارة، بينما يحل منتخب السعودية بـ4 نقاط في المركز الثالث.
، الأخضر الشاب يودع كأس العرب من دور المجموعات ،
المصدر : الخليج 365
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