، أمريكا تسلم مصر والسودان وإثيوبيا مسودة اتفاق لتشغيل سد النهضة ،

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أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، اليوم (الاثنين)، أن السودان ومصر وإثيوبيا تسلمت مسودة اتفاق من وزارة الخزانة الأميركية حول كيفية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي تجري حوله مفاوضات بين الدول الثلاث منذ أكثر من ست سنوات.
أوضح "عباس" أن الدول الثلاث ستجتمع يوم 28 من شهر فبراير الجاري في واشنطن لمناقشة مسودة الاتفاق.
وأضاف أن 90 في المئة من القضايا جرى الاتفاق عليها، وتبقى نقاط بسيطة، ولكنها مهمة وهي نقاط فنية. أما النقاط الرئيسية في الملء والتشغيل فاتفق عليها.
من جانبه، أفاد المفاوض القانوني السوداني هشام كاهن للصحافيين، بأن المسودة تبين أن الاتفاقية اسمها "اتفاقية ملء وتشغيل السد" وتتضمن بنوداً تتحدث عن سلامة السد أثناء التشغيل وحول البيئة وكيفية حل النزاعات بين الدول الثلاث.
وذكر أن الاتفاقية تتضمن نصاً حول دخولها حيز التنفيذ، وبما أنها اتفاقية دولية فلن تدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيعها بل بعد مصادقة الدول المعنية عليها وفق نظمها الدستورية.
أمريكا سد النهضة السودان مصر إثيوبيا
أمريكا تسلم مصر والسودان وإثيوبيا مسودة اتفاق لتشغيل سد النهضةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-24
أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، اليوم (الاثنين)، أن السودان ومصر وإثيوبيا تسلمت مسودة اتفاق من وزارة الخزانة الأميركية حول كيفية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي تجري حوله مفاوضات بين الدول الثلاث منذ أكثر من ست سنوات.
أوضح "عباس" أن الدول الثلاث ستجتمع يوم 28 من شهر فبراير الجاري في واشنطن لمناقشة مسودة الاتفاق.
وأضاف أن 90 في المئة من القضايا جرى الاتفاق عليها، وتبقى نقاط بسيطة، ولكنها مهمة وهي نقاط فنية. أما النقاط الرئيسية في الملء والتشغيل فاتفق عليها.
من جانبه، أفاد المفاوض القانوني السوداني هشام كاهن للصحافيين، بأن المسودة تبين أن الاتفاقية اسمها "اتفاقية ملء وتشغيل السد" وتتضمن بنوداً تتحدث عن سلامة السد أثناء التشغيل وحول البيئة وكيفية حل النزاعات بين الدول الثلاث.
وذكر أن الاتفاقية تتضمن نصاً حول دخولها حيز التنفيذ، وبما أنها اتفاقية دولية فلن تدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيعها بل بعد مصادقة الدول المعنية عليها وفق نظمها الدستورية.
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
07:12 PM
تناقش في 28 من الشهر الجاري بواشنطن
أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، اليوم (الاثنين)، أن السودان ومصر وإثيوبيا تسلمت مسودة اتفاق من وزارة الخزانة الأميركية حول كيفية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي تجري حوله مفاوضات بين الدول الثلاث منذ أكثر من ست سنوات.
أوضح "عباس" أن الدول الثلاث ستجتمع يوم 28 من شهر فبراير الجاري في واشنطن لمناقشة مسودة الاتفاق.
وأضاف أن 90 في المئة من القضايا جرى الاتفاق عليها، وتبقى نقاط بسيطة، ولكنها مهمة وهي نقاط فنية. أما النقاط الرئيسية في الملء والتشغيل فاتفق عليها.
من جانبه، أفاد المفاوض القانوني السوداني هشام كاهن للصحافيين، بأن المسودة تبين أن الاتفاقية اسمها "اتفاقية ملء وتشغيل السد" وتتضمن بنوداً تتحدث عن سلامة السد أثناء التشغيل وحول البيئة وكيفية حل النزاعات بين الدول الثلاث.
وذكر أن الاتفاقية تتضمن نصاً حول دخولها حيز التنفيذ، وبما أنها اتفاقية دولية فلن تدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيعها بل بعد مصادقة الدول المعنية عليها وفق نظمها الدستورية.
، أمريكا تسلم مصر والسودان وإثيوبيا مسودة اتفاق لتشغيل سد النهضة ،
المصدر : الخليج 365
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