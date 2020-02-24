شكرا لمتابعة خبر عن العدل: الدخول المتعمد إلى حاسب آلي أو موقع بدون تصريح « مجرّم » والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يوضح النظام تعريف الجريمة المعلوماتية وهي الفعل المرتكب باستخدام الحاسب الآلي أو شبكة معلوماتية متضمنًا مخالفة لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وأوضح برنامج تعريف التابع لوزارة العدل، أن الدخول المتعمد إلى حاسب آلي أو شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني بدون تصريح يُعد من قبيل الدخول غير المشروع المجرم في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

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