شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تساقط الثلوج على جبل اللوز في تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو متداول، تساقط ثلوج بشكل خفيف في جبل اللوز تبوك، اليوم الاثنين. وكان خبير الطقس حسن كراني، قد توقع سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق بالمملكة بداية من الغد وتستمر حتي الأربعاء المقبل.

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