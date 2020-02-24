شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية وزخات من البرد علىى 7 مناطق بالمملكة غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الأرصاد، عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الأربعاء؛ محذرة من هطول امطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق.

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار مصحوبة بزخات من البرد على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية ،حائل ،القصيم وحفر الباطن والقيصومة .

كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض .

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي الى شبه انعدام في الرؤية الافقية على مناطق الجوف ،الحدود الشمالية ،حائل ،القصيم، الرياض ،الشرقية ،كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة ،المدينة المنورة، تبوك.