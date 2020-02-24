شكرا لمتابعة خبر عن ضبط محل يُخزن منتجات التبغ المخالفة في سقف إضافي بالرياض (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت وزارة الصحة من ضبط محل يوجد فيه سقف إضافي لتخزين منتجات التبغ المخالفة والغير صحية ومجهولة المصدر وأيضَا سوء التخزين. ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو وثقت فيه عملية الضبط، وذلك خلال حملة تفتيشية على مخالفات بيع التبغ في المحلات.

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