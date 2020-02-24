شكرا لمتابعة خبر عن مستشار أمني: ملابس التبرعات لاتصل للمحتاجين ويتم سرقتها من أمام الجوامع(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علق يوسف الرميح مستشار أمني على واقعة سرقة مجهولين لملابس التبرعات من أمام جوامع بالرياض.

وقال المستشار خلال برنامج ” سيدتي ” : انتشرت السرقات من أمام المساجد، والحلول بسيطة جدا وهي وضع الملابس في حاويات محكمة الغلق يصعب فتحها إلا بواسطة مفتاح.

وأضاف يجب وضع كاميرات مراقبة، في جميع المساجد، ويجب أن تنشر الجمعيات الخيرية أرقاما للتواصل معها لجمع التبرعات، لتذهب إلى المحتاجين، لأنها في الغالب لاتذهب لهم.

وكان شهود عيان قد كشفوا أن لصوصا يستقلون مركبات يقومون بنهب الملابس المستعملة والتي يجرى التبرع بها، ومن ثم ينظفونها ويعيدون بيعها في المزادات العلنية وعبر مواقع البيع بالإنترنت.