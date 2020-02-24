شكرا لمتابعة خبر عن «المرور» يمنح مهلة أخيرة لتجديد رخصة القيادة دون غرامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - منحت الإدارة العامة للمرور مهلة أخيرة لقائدي السيارات لتجديد رخصة السير دون غرامة، موضحة أن المهلة هي 60 يوما.

وأكدت إدارة المرور على ضرورة تنفيذ تفويض من مالك المركبة في حال منحها سائق آخر، لافتة إلي أن هذا الإجراء يحمي المالك من المخالفات.

ويأتي ردّ حساب “المرور” على متابعة قالت:” هناك سيارة باسمي ولست أنا المستخدمة لها، إنما شخص آخر، والآن متضررة من المخالفات الموجودة على هويتي.. والسؤال: هل يمكنني تحويل المخالفات على هوية المستخدم؛ لكونه هو المستخدم الفعلي للسيارة؟”.