شكرا لمتابعة خبر عن سحب رعدية ممطرة تضرب عدة مناطق بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع خبير الطقس حسن كراني، تكون سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق بالمملكة بداية من الغد وتستمر حتي الأربعاء المقبل. وقال كراني عبر حسابه في “تويتر”:” كتلة سحابية ممطرة تتخللها خلايا رعدية على الوسطى والشرقية تتأثران بالكتلة نهاية الغد والأربعاء”. ولفت كراني:” يعيش سكان تبوك والمناطق الساحلية شتوية بداية من نهار الغد تغطي الكتلة الشتوية كافة الشمال،الساحل الغربي وغرب الوسطى”.

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